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Регион
Опубликовано 3 октября, 07:24

Виновному в смерти байкерши МотоТани дали почти 3 года лишения свободы в Турции

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Виновному в смерти «самой красивой мотоблогерши России» МотоТани дали почти три года лишения свободы в Турции. Суд встал на сторону семьи байкерши и признал вину Онура Обута, пишет SHOT.

Защита турецкого мотоциклиста, который ехал в связке с блогершей, в очередной раз потребовала провести экспертизу во время заседания. Суд отклонил ходатайство из-за того, что все необходимые заключения специалистов уже имеются в материалах дела и, по словам близких Озолиной, прямо подтверждают вину Онура Обута как главного виновника аварии. Суд признал его вину и приговорил к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. По словам семьи байкерши, суд в ближайшее время подготовит официальное мотивированное решение, и у сторон будет 2 недели на то, чтобы подать апелляцию. Вероятно, сторона защиты этим воспользуется.

В Турции из дела о гибели байкерши МотоТани пропали ценные улики
В Турции из дела о гибели байкерши МотоТани пропали ценные улики

Напомним, байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла 23 июля 2024 года в Турции. ДТП произошло в Миласском районе на трассе Милас — Сёке. Девушка ехала с двумя турецкими мотоблогерами, когда столкнулась с грузовиком. По одной из версий, мотоцикл россиянки был задет сзади байкером Онуром Обутом, после чего её отбросило в отбойник. Сам он получил травмы, был задержан, но вину не признал, сказав, что погибшая сама совершила смертельный манёвр, а позже отпущен до суда под надзор. Родственники настаивали на его причастности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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