Виновному в смерти байкерши МотоТани дали почти 3 года лишения свободы в Турции

Защита турецкого мотоциклиста, который ехал в связке с блогершей, в очередной раз потребовала провести экспертизу во время заседания. Суд отклонил ходатайство из-за того, что все необходимые заключения специалистов уже имеются в материалах дела и, по словам близких Озолиной, прямо подтверждают вину Онура Обута как главного виновника аварии. Суд признал его вину и приговорил к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. По словам семьи байкерши, суд в ближайшее время подготовит официальное мотивированное решение, и у сторон будет 2 недели на то, чтобы подать апелляцию. Вероятно, сторона защиты этим воспользуется.