8 мая, 13:42

В Турции из дела о гибели байкерши МотоТани пропали ценные улики

Виновник гибели самой известной российской байкерши Татьяны Озолиной (МотоТани) до сих пор не понёс наказания, а из дела пропали важные улики. Об этом RG.ru сообщил источник, знакомый с ходом следствия в Турции.

Предполагаемый виновник аварии, местный байкер Онур Обут, с самого начала отрицал свою вину. После задержания ему запретили выезд, а затем меру пресечения смягчили, и процесс фактически застопорился. Дело встало, когда должны были выступить ключевые очевидцы. Именно эти люди нашли видеорегистраторы с мотоциклов Озолиной и Обута.

В ходе разбирательства один свидетель изменил первоначальные показания, которые прямо указывали на вину турка. Второго заявленного свидетеля до сих пор не могут найти — вместе с ним исчезли и бесценные записи с камер.

Напомним, МотоТаня разбилась на своём мотоцикле в Турции в июле 2024 года. ДТП произошло по вине другого мотоциклиста, который влетел в блогершу сзади, из-за чего её байк отлетел в отбойник, а сама она ударилась головой, от чего и скончалась.

Дарья Нарыкова
