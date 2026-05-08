В Турции из дела о гибели байкерши МотоТани пропали ценные улики

Виновник гибели самой известной российской байкерши Татьяны Озолиной (МотоТани) до сих пор не понёс наказания, а из дела пропали важные улики. Об этом RG.ru сообщил источник, знакомый с ходом следствия в Турции.

Предполагаемый виновник аварии, местный байкер Онур Обут, с самого начала отрицал свою вину. После задержания ему запретили выезд, а затем меру пресечения смягчили, и процесс фактически застопорился. Дело встало, когда должны были выступить ключевые очевидцы. Именно эти люди нашли видеорегистраторы с мотоциклов Озолиной и Обута.

В ходе разбирательства один свидетель изменил первоначальные показания, которые прямо указывали на вину турка. Второго заявленного свидетеля до сих пор не могут найти — вместе с ним исчезли и бесценные записи с камер.