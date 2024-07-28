Муж произнёс душераздирающую речь на прощании с МотоТаней, сын расплакался
Муж погибшей МотоТани заявил, что не мог пойти против любимого хобби жены
На похоронах трагически погибшей в Турции блогерши МотоТани (Татьяна Озолина) её муж во время своей речи заявил, что семья считала опасным её увлечение мотоциклами, но не препятствовала, поскольку оно делало мать семейства счастливой. Видео с траурного мероприятия публикует Life.ru.
Речь мужа блогерши МотоТани на её похоронах. Видео © Life.ru
"Увлечение мотоциклами мы, как родственники, конечно, считали опасным для неё, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило её на свободу, она стала намного счастливее", — поделился супруг Озолиной.
Он также упомянул, что у семьи и у самой МотоТани имелись большие планы, которые она хотела претворить в жизнь, но не успела. С его слов, сейчас трудно даже представить, как тяжело семейству придётся без матери в дальнейшем, однако он, как отец, готов сделать всё, что потребуется, чтобы позаботиться о сыне. Отец и мальчик не смогли сдержать слёз во время траурной церемонии.
МотоТаня разбилась на своём мотоцикле в Турции неделю назад. ДТП произошло по вине другого мотоциклиста, который влетел в блогершу сзади, из-за чего её байк отлетел в отбойник, а сама она ударилась головой, от чего и скончалась. На Троекуровском кладбище собрались сотни байкеров и фанатов творчества девушки, которые пришли проводить её в последний "заезд".
Life.ru