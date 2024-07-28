Муж произнёс душераздирающую речь на прощании с МотоТаней, сын расплакался

На похоронах трагически погибшей в Турции блогерши МотоТани (Татьяна Озолина) её муж во время своей речи заявил, что семья считала опасным её увлечение мотоциклами, но не препятствовала, поскольку оно делало мать семейства счастливой. Видео с траурного мероприятия публикует Life.ru.

Речь мужа блогерши МотоТани на её похоронах. Видео © Life.ru

"Увлечение мотоциклами мы, как родственники, конечно, считали опасным для неё, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило её на свободу, она стала намного счастливее", — поделился супруг Озолиной.