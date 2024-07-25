Друг МотоТани назвал ключевую деталь, которая указывает на вину турецкого байкера в гибели блогерши

В беседе с RT он заявил, что Татьяна водила мотоцикл очень аккуратно, у неё был стаж десять лет. По его словам, в тот день по дороге за девушкой на байке ехал Обут, который в момент, когда она притормозила, чтобы пропустить фуру, врезался в неё.