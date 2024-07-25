Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 07:35

Друг МотоТани назвал ключевую деталь, которая указывает на вину турецкого байкера в гибели блогерши

Друг МотоТани возложил вину за её гибель на турецкого байкера-блогера

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Друг погибшей российской блогерши МотоТани (Татьяны Озолиной) считает, что виновником смертельного ДТП стал турецкий блогер и мотоциклист Онур Обут.

В беседе с RT он заявил, что Татьяна водила мотоцикл очень аккуратно, у неё был стаж десять лет. По его словам, в тот день по дороге за девушкой на байке ехал Обут, который в момент, когда она притормозила, чтобы пропустить фуру, врезался в неё.

"Турки пытаются отмазать своего блогера и сделать виновницей Таню, но по фото знающие люди видят, что у Таниного байка разворочен зад, а у турка нет переда. Ответ очевиден", — считает Александр.

Контент ценой жизни: 5 девушек-байкеров, погибших в авариях, как и МотоТаня
Контент ценой жизни: 5 девушек-байкеров, погибших в авариях, как и МотоТаня

Напомним, 22 июля в Турции разбилась известная блогерша МотоТаня. Трагедия произошла из-за другого мотоблогера, турка Онура Обута. Его "железный конь" влетел в мотоцикл россиянки, и она при падении ударилась головой об отбойник. Виновника ДТП госпитализировали в реанимацию. Версию о вине Обута подтвердили дипломаты, но сам он отрицает свою вину. Тем не менее байкера задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы. Тело МотоТани отправили в аэропорт Бодрума для транспортировки в РФ.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров