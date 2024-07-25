Друг МотоТани назвал ключевую деталь, которая указывает на вину турецкого байкера в гибели блогерши
Друг МотоТани возложил вину за её гибель на турецкого байкера-блогера
Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина
Друг погибшей российской блогерши МотоТани (Татьяны Озолиной) считает, что виновником смертельного ДТП стал турецкий блогер и мотоциклист Онур Обут.
В беседе с RT он заявил, что Татьяна водила мотоцикл очень аккуратно, у неё был стаж десять лет. По его словам, в тот день по дороге за девушкой на байке ехал Обут, который в момент, когда она притормозила, чтобы пропустить фуру, врезался в неё.
"Турки пытаются отмазать своего блогера и сделать виновницей Таню, но по фото знающие люди видят, что у Таниного байка разворочен зад, а у турка нет переда. Ответ очевиден", — считает Александр.
Напомним, 22 июля в Турции разбилась известная блогерша МотоТаня. Трагедия произошла из-за другого мотоблогера, турка Онура Обута. Его "железный конь" влетел в мотоцикл россиянки, и она при падении ударилась головой об отбойник. Виновника ДТП госпитализировали в реанимацию. Версию о вине Обута подтвердили дипломаты, но сам он отрицает свою вину. Тем не менее байкера задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы. Тело МотоТани отправили в аэропорт Бодрума для транспортировки в РФ.