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25 июля, 05:32

Тело блогерши МотоТани отправили в аэропорт Бодрума для транспортировки в РФ

МотоТаня (Татьяна Озолина). Обложка © VK / Таня Озолина

МотоТаня (Татьяна Озолина). Обложка © VK / Таня Озолина

Тело российской блогерши МотоТани (Татьяна Озолина), разбившейся в жутком ДТП в Турции, отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Об этом пишет SHOT.

Из отделения судебно-медицинской экспертизы тело забрала машина частной компании. Дальше его транспортируют на самолёте в Москву. Для этого близкие и родственники погибшей открыли сбор в социальных сетях.

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Напомним, в Турции разбилась известная блогерша МотоТаня. Трагедия произошла из-за другого байкера, турка Онура Обута. Его "железный конь" влетел в мотоцикл россиянки, и она при падении ударилась головой об отбойник. Виновника госпитализировали в реанимацию. Версию о вине Обута подтвердили дипломаты. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы. Однако сам он отрицает свою вину.

Матвей Константинов
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