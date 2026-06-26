Экшн-камера МотоТани ‎подала сигнал в Москве после её страшной гибели в Турции

В деле о гибели российской байкерши и блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, появились новые данные о пропавшей экшн-камере.

Трагедия с Татьяной Озолиной произошла в Турции два года назад, однако обстоятельства её гибели до сих пор остаются не до конца прояснёнными. Одним из ключевых предметов в деле считается экшн-камера Insta360 X4, которая фиксировала момент аварии. По первоначальной версии, устройство было утеряно на месте ДТП, однако позже появилась информация, что камера могла быть включена уже в Москве почти через месяц после трагедии.

Данные о возможной синхронизации устройства с телефоном, связанным с аккаунтом Озолиной, стали основой для новой версии расследования. Подключение, как стало известно Telegram-каналу Baza, прошло через московского интернет-провайдера. Сторонники этой версии считают, что на устройстве могли сохраниться записи последних минут перед аварией. При этом ранее следствие допускало, что камера была найдена на месте происшествия и передана одному из участников ДТП.