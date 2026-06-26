Экшн-камера МотоТани подала сигнал в Москве после её страшной гибели в Турции
В деле о гибели российской байкерши и блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, появились новые данные о пропавшей экшн-камере.
Трагедия с Татьяной Озолиной произошла в Турции два года назад, однако обстоятельства её гибели до сих пор остаются не до конца прояснёнными. Одним из ключевых предметов в деле считается экшн-камера Insta360 X4, которая фиксировала момент аварии. По первоначальной версии, устройство было утеряно на месте ДТП, однако позже появилась информация, что камера могла быть включена уже в Москве почти через месяц после трагедии.
Данные о возможной синхронизации устройства с телефоном, связанным с аккаунтом Озолиной, стали основой для новой версии расследования. Подключение, как стало известно Telegram-каналу Baza, прошло через московского интернет-провайдера. Сторонники этой версии считают, что на устройстве могли сохраниться записи последних минут перед аварией. При этом ранее следствие допускало, что камера была найдена на месте происшествия и передана одному из участников ДТП.
Напомним, что российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла 23 июля 2024 года в Турции. ДТП произошло в Миласском районе на трассе Милас — Сёке. Девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерами, когда не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. Позднее появлялась и другая версия случившегося: мотоцикл россиянки якобы был задет сзади турецким байкером Онуром Обутом, после чего её отбросило в отбойник. Сам он получил травмы и был доставлен в больницу. Обут был задержан, но свою вину не признал, заявив на допросе, что манёвр совершила сама Озолина. Родственники блогерши настаивали на его причастности к трагедии. Позднее мужчину отпустили до суда под надзор. На церемонии прощания площадь возле Большого Троекуровского зала в Москве сегодня за считанные минуты наполнилась звуком гудящих моторов.
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