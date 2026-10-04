В Кении 17 католических паломников погибли в ДТП с грузовиком

Семнадцать человек погибли в результате крупной аварии на шоссе Найроби — Момбаса в Кении. ДТП произошло после полуночи в районе Салама: среди погибших оказался водитель микроавтобуса и 16 его пассажиров, большинство из которых были паломниками. Об этом сообщили местные власти.

17 человек погибли в Кении. Видео © X / Pamoja Road Safety

По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другую фуру, однако манёвр закончился столкновением. После этого в аварию попали ещё несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с паломниками.

Паломники направлялись в округ Накуру, расположенный к западу от Найроби, для участия в молитве. Архиепископ Момбасы Мартин Кивува сообщил о гибели прихожан и выразил соболезнования их близким. Президент Кении Уильям Руто также направил слова поддержки семьям погибших и католическому сообществу.

Национальное управление транспорта и безопасности Кении (NTSA) направило в Саламу межведомственную группу для расследования причин аварии. Специалисты должны установить обстоятельства столкновения, в том числе проверить состояние автомобилей и соблюдение требований безопасности. В ведомстве отметили, что участок между Млимой Кью и Саламой считается аварийно опасным. Ранее для повышения безопасности на этом отрезке уже вырабатывались соответствующие рекомендации.

Ранее два грузовика столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк неподалёку от Ленинска-Кузнецкого. В результате аварии пострадали оба водителя. По предварительным данным, после столкновения обе машины охватило огнём. Пострадавшими оказались водитель из Белово и гражданин Монголии. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжёлых пострадавших, по имеющимся данным, нет.