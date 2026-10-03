Две фуры вспыхнули после ДТП на трассе в Кузбассе, пострадал гражданин Монголии

Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк неподалёку от Ленинска-Кузнецкого. В результате аварии пострадали оба водителя, сообщили РИА «Новости» в региональном центре медицины катастроф.

Две фуры вспыхнули после столкновения на трассе в Кузбассе, водители ранены. Видео © Telegram / Кузбасский клинический центр медицины катастроф имени профессора И.К. Галеева

По предварительным данным, после столкновения обе машины охватило огнём. Пострадавшими оказались водитель из Белово и гражданин Монголии.

Медики осматривают обоих мужчин. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжёлых пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Обстоятельства столкновения и причины возгорания грузовиков устанавливаются.

В начале сентября в Кузбассе произошло другое крупное ДТП: четыре человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли при столкновении двух легковушек. Ещё троих несовершеннолетних тогда госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель двух и более человек.