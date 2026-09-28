Один человек погиб и ещё двое пострадали в массовой аварии на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области. По данным полиции, около 10:25 на 99-м километре трассы 46-летний водитель тягача DAF с полуприцепом наехал на три легковых автомобиля, которые находились в средней полосе после ранее произошедшего ДТП.

Фура и три легковушки столкнулись на КАД в Петербурге. Видео © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В результате наезда погибла 62-летняя женщина — водитель одного из автомобилей. В момент столкновения она находилась возле своей машины и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ещё двух участников аварии доставили в больницу. 42-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, мужчина получил травмы средней степени тяжести.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего несколькими днями ранее в Москве число пострадавших в массовом ДТП на Ленинградском проспекте выросло до четырёх человек. Среди раненых оказались двое детей. Обстоятельства столкновения нескольких автомобилей и причины аварии устанавливали оперативные службы.