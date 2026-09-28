В Ярославской области 77-летний водитель погиб в ДТП с Subaru

В Рыбинске Ярославской области 77-летний мужчина погиб в аварии после попытки избежать столкновения с машиной, водитель которой не уступил ему дорогу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В Рыбинске мужчина умер при ДТП. Видео © VK / Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП произошло вечером 27 сентября на Шекснинском шоссе. По предварительным данным, неизвестный автомобиль выехал со второстепенной дороги со стороны ГЭС и создал помеху ВАЗ-2107. Чтобы избежать удара, водитель «семёрки» выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с Subaru, которым управлял мужчина 1963 года рождения.

Водитель ВАЗ-2107, 1949 года рождения, получил смертельные травмы и умер до приезда медиков. Находившихся в Subaru водителя и пассажиров доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают, кто управлял автомобилем, не предоставившим преимущество, и выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Турции семь человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в провинции Газиантеп. Авария произошла возле населённого пункта Аджароба в районе Нурдагы. Микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, после столкновения опрокинулся на бок, а легковой автомобиль оказался практически полностью разрушен. Ещё 13 человек получили травмы. Среди пострадавших нет находящихся в тяжёлом состоянии. Все семеро погибших ехали в легковом автомобиле.