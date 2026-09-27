В Турции семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом

Семь человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла возле населённого пункта Аджароба в районе Нурдагы. Микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, после столкновения опрокинулся на бок, а легковой автомобиль оказался практически полностью разрушен.

Ещё 13 человек получили травмы. По словам заместителя губернатора Газиантепа Илькера Экера, среди пострадавших нет находящихся в тяжёлом состоянии. Все семеро погибших ехали в легковом автомобиле.

«Очень печальная авария. По предварительным данным, погибли семь наших граждан, ещё 13 пострадали. Авария произошла из-за неправильного обгона со стороны легкового автомобиля. Среди погибших двое детей и пятеро взрослых», — рассказал Экер.

На место прибыли спасатели, полиция, жандармерия, пожарные, медики, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Турции AFAD и Национальной медицинской спасательной команды UMKE. Личности погибших устанавливаются.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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