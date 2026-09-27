Разбившийся возле Бухлоэ автобус вёз туристов на Октоберфест

Туристический автобус, попавший в смертельное ДТП на юге Германии, вёз пассажиров на Октоберфест в Мюнхен. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей немецкой полиции.

Автобус следовал из Милана и около 06:00 по местному времени съехал с автомагистрали А96 неподалёку от баварского города Бухлоэ. Машина оказалась в кювете и перевернулась на склоне.

«Пассажиры автобуса направлялись из Милана на Октоберфест», — рассказал представитель полиции Мартин Корнилс.

По уточнённым данным правоохранителей, в салоне находились 35 человек — организованная группа граждан Филиппин, постоянно проживающих в Италии. Ранее сообщалось примерно о 50 пассажирах.

В результате аварии погибли два человека. Один скончался на месте, второго в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ещё восемь пассажиров получили тяжёлые травмы.

Шестерых пострадавших эвакуировали на спасательных вертолётах, ещё двоих увезли машины скорой помощи. Госпитализация потребовалась и сопровождавшему группу гиду. 41-летний водитель практически не пострадал и уже даёт показания следователям.

Причина ДТП пока устанавливается. К спасательной операции привлекли около 250 человек, а движение по участку трассы А96 перекрыли в обоих направлениях на время работ.