Разбившийся возле Бухлоэ автобус вёз туристов на Октоберфест
Bild: Разбившийся в Германии автобус вёз туристов из Милана на Октоберфест
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Туристический автобус, попавший в смертельное ДТП на юге Германии, вёз пассажиров на Октоберфест в Мюнхен. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей немецкой полиции.
Автобус следовал из Милана и около 06:00 по местному времени съехал с автомагистрали А96 неподалёку от баварского города Бухлоэ. Машина оказалась в кювете и перевернулась на склоне.
«Пассажиры автобуса направлялись из Милана на Октоберфест», — рассказал представитель полиции Мартин Корнилс.
По уточнённым данным правоохранителей, в салоне находились 35 человек — организованная группа граждан Филиппин, постоянно проживающих в Италии. Ранее сообщалось примерно о 50 пассажирах.
В результате аварии погибли два человека. Один скончался на месте, второго в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ещё восемь пассажиров получили тяжёлые травмы.
Шестерых пострадавших эвакуировали на спасательных вертолётах, ещё двоих увезли машины скорой помощи. Госпитализация потребовалась и сопровождавшему группу гиду. 41-летний водитель практически не пострадал и уже даёт показания следователям.
Причина ДТП пока устанавливается. К спасательной операции привлекли около 250 человек, а движение по участку трассы А96 перекрыли в обоих направлениях на время работ.
Октоберфест — ежегодный фестиваль в Мюнхене, история которого началась в 1810 году с празднования свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Несмотря на название, основная часть фестиваля проходит в сентябре, а завершается он в начале октября. Праздник проводится на лугу Терезы и известен большими пивными шатрами, баварской кухней, аттракционами и народными гуляньями. Ежегодно Октоберфест посещают миллионы человек со всего мира. В 2026 году Октоберфест проходит с 19 сентября по 4 октября.