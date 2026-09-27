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Регион
Опубликовано 27 сентября, 07:01

В Баварии 25 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, двое погибли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два человека погибли при опрокидывании туристического автобуса на трассе A96 в Баварии. В салоне находилась группа из 40–50 туристов с Филиппин, сообщает T-Online со ссылкой на полицию.

Авария произошла утром 27 сентября неподалёку от города Бухлоэ. По предварительным данным, автобус съехал с правой стороны дороги и опрокинулся в углубление возле автомагистрали.

Около 25 человек получили лёгкие травмы. Ещё один пассажир находится в критическом состоянии.

По имеющимся данным, перед аварией автобус не сталкивался с другими машинами. Причину, по которой водитель потерял управление, предстоит установить полиции.

Из-за работы спасателей движение на участке трассы ограничивали. На месте было задействовано большое количество экстренных служб.

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти выросло до 19
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти выросло до 19

Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии с туристическим автобусом в Швейцарии. Там погибли пять человек, ещё 40 получили травмы после того, как автобус съехал с дороги и опрокинулся. А в августе Life.ru писал о ДТП с туристами во Вьетнаме: автобус врезался в стоявшую на аварийной полосе фуру, погибла россиянка.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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