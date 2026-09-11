Пять погибших и 40 пострадавших: Туристический автобус попал в страшное ДТП в Швейцарии

Пять человек погибли и ещё около 40 пострадали при крушении туристического автобуса в швейцарском кантоне Граубюнден. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё семеро получили травмы средней степени тяжести.

Авария произошла вечером 10 сентября на дороге между Цернецем и Сушем в Нижнем Энгадине. По предварительным данным, автобус врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и опрокинулся на бок. Другие автомобили в ДТП, предположительно, не попали.

Для эвакуации пострадавших задействовали семь спасательных вертолётов и 13 машин скорой помощи. Раненых доставили в несколько больниц.

Автобус принадлежит нидерландскому туроператору OAD. По данным компании, в поездке участвовала группа туристов из Нидерландов, которая отправилась в путешествие в начале недели. В день трагедии автобус совершал однодневную поездку по Швейцарии и направлялся в Австрию.

Все пятеро погибших — взрослые. Их личности пока устанавливаются. Причину аварии выясняют полиция и прокуратура кантона Граубюнден.

Ранее в Египте 21 человек погиб в аварии с автобусом на Синайском полуострове. Трагедия произошла на дороге Дахаб — Нувейба, в районе, который пользуется популярностью у туристов благодаря курортам на побережье Красного моря.