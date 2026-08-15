Водитель автобуса с туристами признался в сонливости перед аварией во Вьетнаме

Напомним, в вьетнамской провинции Ламдонг пассажирский автобус с иностранными туристами на полном ходу врезался в грузовик, стоявший на аварийной полосе. В салоне находились 18 человек, и 38-летняя россиянка скончалась на месте ещё до прибытия медиков. Ещё один пострадавший — 43-летний мужчина — госпитализирован с травмами, остальные пассажиры серьёзно не пострадали. По данным, погибшая была многодетной матерью троих детей и работала туроператором. Женщина родилась в небольшой деревне Марий Эл, затем переехала в Казань. В день трагедии ехала на экскурсию, сидя на нижней полке автобуса, в то время как её муж находился на верхней. Всего за день до гибели она отметила во Вьетнаме своё 38-летие.