Водитель автобуса с туристами признался в сонливости перед аварией во Вьетнаме
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Причиной смертельного ДТП с участием российских туристов во Вьетнаме могло стать сонное состояние водителя автобуса. Такую предварительную версию озвучил новостной портал VNExpress.
«Водитель автобуса признался, что управлял транспортным средством в сонном состоянии. Предварительно власти подозревают, что причиной аварии стала невнимательность водителя», — сообщает портал.
По данным системы слежения, фура остановилась на аварийной полосе примерно за минуту до удара. У неё возникла техническая неисправность, поэтому 39-летний водитель Буй Тхань Чунг покинул кабину и отправился устанавливать предупреждающий знак. В этот момент в машину на высокой скорости врезался автобус.
Экспресс-тесты не выявили следов алкоголя в крови обоих водителей. Расследованием обстоятельств аварии занимается полиция провинции Ламдонг.
Напомним, в вьетнамской провинции Ламдонг пассажирский автобус с иностранными туристами на полном ходу врезался в грузовик, стоявший на аварийной полосе. В салоне находились 18 человек, и 38-летняя россиянка скончалась на месте ещё до прибытия медиков. Ещё один пострадавший — 43-летний мужчина — госпитализирован с травмами, остальные пассажиры серьёзно не пострадали. По данным, погибшая была многодетной матерью троих детей и работала туроператором. Женщина родилась в небольшой деревне Марий Эл, затем переехала в Казань. В день трагедии ехала на экскурсию, сидя на нижней полке автобуса, в то время как её муж находился на верхней. Всего за день до гибели она отметила во Вьетнаме своё 38-летие.
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