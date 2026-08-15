Установлена личность россиянки, погибшей в ДТП во Вьетнаме

Погибшая в ДТП во Вьетнаме россиянка работала туроператором и была многодетной мамой. По данным телеграм-канала SHOT, у неё остались муж и трое несовершеннолетних детей.

У разбившейся в ДТП во Вьетнаме россиянке остались муж и трое детей. Видео © Telegram/ SHOT

Женщина родилась в небольшой деревне Марий Эл, затем переехала в Казань. Там она училась в медколледже на фармацевта, но позже сменила сферу и пошла учиться на туроператора. В день трагедии туристка ехала на экскурсию в Хомишин в автобусе с другими путешественниками. Сообщается, что женщина располагалась на нижней полке, а её муж — на верхней.

Автобус попал в аварию около 2:15. На полной скорости он врезался в грузовик, стоявший на аварийной полосе. Женщина погибла на месте от полученных травм. Ещё один соотечественник получил травмы и находится под наблюдением врачей. Остальные пассажиры серьёзно не пострадали.

По факту произошедшего местные правоохранители начали расследование обстоятельств ДТП. Сообщается, что водитель признался: не справился с управлением из‑за внезапной сонливости. 13 августа россиянка отметила свой день рождения во Вьетнаме — ей исполнилось 38 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что на трассе Даузаи — Фантьет в провинции Ламдонг автобус с иностранными пассажирами протаранил грузовик на аварийной полосе.