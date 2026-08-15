Туристический автобус попал в аварию во Вьетнаме, погибла россиянка

На трассе Даузаи — Фантьет в провинции Ламдонг произошла трагедия. Пассажирский транспорт, перевозивший иностранных путешественников, на полном ходу протаранил грузовой автомобиль, стоявший на аварийной полосе. По информации портала Tuổi Trẻ, в салоне находилось 18 человек.

В результате мощного удара 38-летняя женщина скончалась до прибытия медиков. Еще один соотечественник — 43-летний мужчина — получил различные травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Остальные пассажиры серьёзно не пострадали.

Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно начали расследование обстоятельств случившегося. На допросе управлявший автобусом мужчина признался, что не справился с управлением из-за внезапной сонливости.

Ранее двое детей получили травмы при столкновении трёх автомобилей на пересечении улиц Машинная и Фурманова в Екатеринбурге. Водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с попутным BMW, после чего его машина опрокинулась на встречную Mitsubishi.