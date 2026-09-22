Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти выросло до 19
Обложка © Telegram/ Прокуратура Самарской области
Число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса возле Жигулёвской ГЭС увеличилось до 19, среди них есть подросток. Пять человек остаются в больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава Самарской области.
«Пострадали 19 человек, среди которых 1 подросток», — уточнили в ведомстве.
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Ещё 14 пассажиров чувствуют себя удовлетворительно, необходимая медицинская помощь им уже оказана.
Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 «Урал». Автобус Peugeot маршрута № 137 ехал из Тольятти в Жигулёвск. По предварительной версии полиции, во время движения лопнуло колесо, после чего машину вынесло на встречную полосу, затем она вернулась обратно, врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась.
Ранее Life.ru сообщал о первых 16 пострадавших в ДТП с этим рейсовым автобусом. Тогда причиной аварии предварительно также называли разрыв колеса. Возбуждено уголовное дело.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.