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Опубликовано 22 сентября, 07:26

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти выросло до 19

Обложка © Telegram/ Прокуратура Самарской области

Обложка © Telegram/ Прокуратура Самарской области

Число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса возле Жигулёвской ГЭС увеличилось до 19, среди них есть подросток. Пять человек остаются в больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава Самарской области.

«Пострадали 19 человек, среди которых 1 подросток», — уточнили в ведомстве.

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Ещё 14 пассажиров чувствуют себя удовлетворительно, необходимая медицинская помощь им уже оказана.

Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 «Урал». Автобус Peugeot маршрута № 137 ехал из Тольятти в Жигулёвск. По предварительной версии полиции, во время движения лопнуло колесо, после чего машину вынесло на встречную полосу, затем она вернулась обратно, врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась.

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Ранее Life.ru сообщал о первых 16 пострадавших в ДТП с этим рейсовым автобусом. Тогда причиной аварии предварительно также называли разрыв колеса. Возбуждено уголовное дело.

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Владимир Озеров
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