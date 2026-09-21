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Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:16

Пьяного водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП на МКАД

Обложка © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Суд в Москве заключил под стражу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на 104-м километре МКАД. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Авария произошла 20 сентября. Грузовик Sollers двигался по обочине и врезался в очередь автомобилей у автозаправочной станции. Всего столкнулись восемь машин.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил травмы. По данным прокуратуры Восточного административного округа, водитель 1990 года рождения в момент аварии находился в состоянии опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 6 статьи 264 УК РФ. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек и совершённое в состоянии опьянения.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября 2026 года.

Протаранил очередь на АЗС: Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Протаранил очередь на АЗС: Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

Накануне Life.ru рассказывал, как грузовик протаранил очередь автомобилей перед АЗС на МКАД. Тогда сообщалось об одном погибшем и двух госпитализированных пострадавших. Позже число жертв аварии увеличилось до двух.

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Николь Вербер
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