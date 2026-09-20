Назван виновник смертельного ДТП с шестью машинами на МКАД

Предполагаемым виновником смертельного массового ДТП на МКАД стал водитель грузовика Sollers Atlant. По данным SHOT, он на большой скорости врезался в очередь автомобилей, стоявших перед заправкой.

Как утверждает Telegram-канал, грузовик двигался по крайней правой полосе и протаранил несколько машин. Один из автомобилей после сильного удара оказался практически полностью разрушен.

Предварительно, в аварии погиб один человек. Ещё двоих пострадавших госпитализировали: состояние одного оценивается как средней степени тяжести, второго — как критическое.

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на внешней стороне 103–104-го километра МКАД между Хабаровской улицей и Щёлковским шоссе.

На месте работают экстренные службы. Движение в районе аварии затруднено примерно на 1,6 километра. Официально причины ДТП и виновник пока не установлены.