В Поморье умерла ещё одна пострадавшая при ДТП с микроавтобусом и лесовозом

В Архангельской области умерла Виктория Дунаева, пострадавшая в аварии с микроавтобусом и лесовозом. Девушка больше недели находилась в больнице в состоянии глубокой комы. Число погибших в ДТП достигло 14 человек.

«На протяжении недели врачи боролись за жизнь Вики, но, к сожалению, спасти её не удалось», — написало министерство образования в «Максе».

Дунаева была старшей вожатой детского лагеря «Северный Артек». Коллеги назвали её душой коллектива и отметили, что 15 сентября она стала победительницей конкурса «Лучший вожатый России».

По словам регионального Минздрава, пострадавшая получила тяжёлую сочетанную травму и крайне тяжёлое черепно-мозговое повреждение. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти её не удалось.

Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», соединяющей Москву и Архангельск.Пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль столкнулись на границе Холмогорского и Приморского округов. По версии Следственного комитета России, микроавтобус во время обгона оказался на встречной полосе. Жертвами столкновения стали 14 человек, включая четверых детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет.

Ранее в Норильске две 13-летние школьницы попали под машину, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Инцидент произошёл на улице Комсомольской у надземного пешеходного перехода. За рулём Toyota RAV4 находилась 42-летняя женщина. Девочки получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.