Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 19:10

Две школьницы попали под машину, перебегая дорогу в Норильске

В Норильске две 13-летние школьницы попали под машину, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

В Норильске две школьницы попали под машину, перебегая дорогу. Видео © Telegram/24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Инцидент произошёл на улице Комсомольской у надземного пешеходного перехода. За рулём Toyota RAV4 находилась 42-летняя женщина. Девочки получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, пострадали минимум два человека
Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, пострадали минимум два человека

Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что двухлетний мальчик погиб после столкновения Mitsubishi с фурой Scania. По предварительным данным, водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в прицеп большегруза. Ребёнок и 32-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу, но спасти мальчика не удалось. Установлено, что он сидел на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье без детского кресла.

Больше новостей о крупных авариях и происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar