Две школьницы попали под машину, перебегая дорогу в Норильске

В Норильске две 13-летние школьницы попали под машину, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что двухлетний мальчик погиб после столкновения Mitsubishi с фурой Scania. По предварительным данным, водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в прицеп большегруза. Ребёнок и 32-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу, но спасти мальчика не удалось. Установлено, что он сидел на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье без детского кресла.