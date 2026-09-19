Две школьницы попали под машину, перебегая дорогу в Норильске
В Норильске две 13-летние школьницы попали под машину, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
В Норильске две школьницы попали под машину, перебегая дорогу. Видео © Telegram/24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
Инцидент произошёл на улице Комсомольской у надземного пешеходного перехода. За рулём Toyota RAV4 находилась 42-летняя женщина. Девочки получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что двухлетний мальчик погиб после столкновения Mitsubishi с фурой Scania. По предварительным данным, водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в прицеп большегруза. Ребёнок и 32-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу, но спасти мальчика не удалось. Установлено, что он сидел на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье без детского кресла.
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