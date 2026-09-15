Двухлетний ребёнок погиб в ДТП с фурой в Удмуртии

Двухлетний мальчик погиб после столкновения легкового автомобиля с фурой в Удмуртии. Ребёнок находился на переднем пассажирском сиденье без детского кресла. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi двигался следом за большегрузом Scania и не соблюдал безопасную дистанцию. В результате легковушка врезалась в прицеп грузового автомобиля. Мальчик и 32-летняя женщина получили травмы, обоих доставили в больницу. Спасти ребёнка врачам не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент аварии малыш сидел на коленях у матери на переднем пассажирском кресле. Детское удерживающее устройство при перевозке ребёнка не использовалось.

Ранее в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Четверо из них — дети. Авария случилась 14 сентября около 14:20 на 353-м километре трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным Госавтоинспекции, в зоне дорожных работ водитель рефрижератора врезался в микроавтобус, остановившийся на красный сигнал светофора.