Рефрижератор протаранил микроавтобус на трассе «Кола»: Среди пострадавших четверо детей

Семь человек пострадали в результате ДТП в Пряжинском районе Карелии. Среди пострадавших — четверо детей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Авария произошла 14 сентября около 14:20 на 353-м километре трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным Госавтоинспекции, в зоне дорожных работ водитель рефрижератора врезался в микроавтобус, который остановился перед красным сигналом светофора.

После столкновения травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса. Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Life.ru писал, что в Пушкине произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате пострадали два человека. Водитель автомобиля «Москвич 3» совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами.