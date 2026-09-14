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Опубликовано 14 сентября, 14:44

Рефрижератор протаранил микроавтобус на трассе «Кола»: Среди пострадавших четверо детей

В Карелии рефрижератор врезался в микроавтобус, пострадали дети

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь человек пострадали в результате ДТП в Пряжинском районе Карелии. Среди пострадавших — четверо детей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Авария произошла 14 сентября около 14:20 на 353-м километре трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным Госавтоинспекции, в зоне дорожных работ водитель рефрижератора врезался в микроавтобус, который остановился перед красным сигналом светофора.

После столкновения травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса. Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

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Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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