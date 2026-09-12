В Пушкине при ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека

В подмосковном Пушкине произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Авария случилась около 18:50 на улице Чехова.

«В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью», — сказали в главке.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич 3» совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами.