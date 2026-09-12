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Опубликовано 12 сентября, 18:29

В Пушкине при ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковном Пушкине произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Авария случилась около 18:50 на улице Чехова.

«В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью», — сказали в главке.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич 3» совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами.

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Ранее пресс-служба Минздрава Архангельской области сообщила, что в массовом ДТП с микроавтобусом и лесовозом на трассе М-8 погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет, а всего жертвами аварии стали 13 человек — водители обоих транспортных средств и 11 пассажиров. Ещё восемь человек доставлены в больницы.

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Анастасия Никонорова
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