В Пушкине при ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека
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В подмосковном Пушкине произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Авария случилась около 18:50 на улице Чехова.
«В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью», — сказали в главке.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич 3» совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами.
Ранее пресс-служба Минздрава Архангельской области сообщила, что в массовом ДТП с микроавтобусом и лесовозом на трассе М-8 погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет, а всего жертвами аварии стали 13 человек — водители обоих транспортных средств и 11 пассажиров. Ещё восемь человек доставлены в больницы.
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