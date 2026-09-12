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Опубликовано 12 сентября, 15:47

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье выросло до 22

Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Пермском крае выросло до 22. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Шесть человек остаются в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё 16 пострадавших, в том числе двое детей, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в местном СК.

Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей
Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом у посёлка Чёлва в Пермском крае. На тот момент региональный Минздрав сообщал о 20 пострадавших. Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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