Число пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье выросло до 22

Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Пермском крае выросло до 22. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Шесть человек остаются в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё 16 пострадавших, в том числе двое детей, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в местном СК.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом у посёлка Чёлва в Пермском крае. На тот момент региональный Минздрав сообщал о 20 пострадавших. Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются.