Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей
Обложка © MAX / УМВД России по Архангельской области
Трое детей погибли в страшном ДТП, которое случилось на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«По уточнённым данным, в ДТП погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Среди погибших также оказались водитель грузового автомобиля, водитель микроавтобуса и ещё восемь пассажиров. Ещё восемь человек получили травмы и были госпитализированы. После аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение и объезд участка трассы. К 04:00 12 сентября движение на месте ДТП полностью восстановили.
Напомним, что жуткая авария произошла 11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области. Микроавтобус «Газель Next», ехавший по маршруту Северодвинск — Березник, во время обгона легковой машины столкнулся с лесовозом Renault. На место сразу направили следователей и криминалистов. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела. 12 сентября в области объявили днём траура — указ подписал губернатор Александр Цыбульский.
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