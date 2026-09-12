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Регион
Опубликовано 12 сентября, 07:51

Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей

Обложка © MAX / УМВД России по Архангельской области

Обложка © MAX / УМВД России по Архангельской области

Трое детей погибли в страшном ДТП, которое случилось на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«По уточнённым данным, в ДТП погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Среди погибших также оказались водитель грузового автомобиля, водитель микроавтобуса и ещё восемь пассажиров. Ещё восемь человек получили травмы и были госпитализированы. После аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение и объезд участка трассы. К 04:00 12 сентября движение на месте ДТП полностью восстановили.

Следствие назвало предварительную причину смертельного ДТП под Архангельском
Следствие назвало предварительную причину смертельного ДТП под Архангельском

Напомним, что жуткая авария произошла 11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области. Микроавтобус «Газель Next», ехавший по маршруту Северодвинск — Березник, во время обгона легковой машины столкнулся с лесовозом Renault. На место сразу направили следователей и криминалистов. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела. 12 сентября в области объявили днём траура — указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

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Наталья Афонина
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