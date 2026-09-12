Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей

Трое детей погибли в страшном ДТП, которое случилось на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«По уточнённым данным, в ДТП погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Среди погибших также оказались водитель грузового автомобиля, водитель микроавтобуса и ещё восемь пассажиров. Ещё восемь человек получили травмы и были госпитализированы. После аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение и объезд участка трассы. К 04:00 12 сентября движение на месте ДТП полностью восстановили.