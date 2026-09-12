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Опубликовано 11 сентября, 22:29

Следствие назвало предварительную причину смертельного ДТП под Архангельском

Микроавтобус выехал на встречку перед ДТП с 13 погибшими под Архангельском

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Микроавтобус, попавший в смертельное ДТП на трассе М-8 в Архангельской области, во время обгона выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем с прицепом. Предварительные причины аварии сообщил Следственный комитет России.

«Пассажирский микроавтобус при совершении манёвра обгона выехал на полосу встречного движения», — сообщает СК.

Эксперты установят скорость микроавтобуса перед столкновением, а также восстановят механизм аварии и определят её технические причины. По уголовным делам назначили судебно-медицинские, автотехническую и трасологическую экспертизы.

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По факту аварии возбудили два уголовных дела. Одно связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, второе — с оказанием услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следствие проверит обстоятельства перевозки пассажиров и действия ответственных за выпуск транспорта на линию. В ДТП погибли 13 человек, включая двух детей.

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Лия Мурадьян
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