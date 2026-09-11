Два десятка человек пострадали в ДТП с маршруткой и лесовозом под Архангельском

Двадцать человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Архангельской области. Двенадцать из них погибли, в том числе один ребёнок, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 19:40 мск на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Место ДТП находится на границе Холмогорского и Приморского округов. По предварительным данным, столкнулись лесовоз, пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, пострадали 20 человек, из них 12 погибли, в т. ч. один ребёнок», — говорится в сообщении полиции.

Ещё восемь человек выжили и получили тяжёлые травмы. По данным Минздрава Архангельской области, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в крайне тяжёлом.

В региональном Минздраве также уточнили, что среди погибших есть несовершеннолетние. На месте массового ДТП в Архангельской области работают девять бригад скорой помощи, в том числе реанимационные. Медики оценивают состояние пострадавших, оказывают им экстренную помощь и организуют доставку в больницы Архангельска.

Ранее Life.ru сообщил о массовом ДТП с микроавтобусом в Архангельской области, в котором погибли 12 человек. Авария произошла на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», движение на трассе не перкрывали. Среди погибших оказался ребёнок.