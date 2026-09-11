Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:10

12 человек погибли в массовом ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковым автомобилем в Холмогорском пайоне Архангельской области. Об этом журналистам рассказали в региональном главке МЧС.

«[Столкнулись] грузовой «КамАЗ», микроавтобус и легковой автомобиль... Погибли 12 человек», — сказал собеседник ТАСС.

Пять погибших и 40 пострадавших: Туристический автобус попал в страшное ДТП в Швейцарии
Пять погибших и 40 пострадавших: Туристический автобус попал в страшное ДТП в Швейцарии

Ранее на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Есть ли пострадавшие, не уточняется. Из-за аварии на месте временно перекрыли несколько полос.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar