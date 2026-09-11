12 человек погибли в массовом ДТП с микроавтобусом в Архангельской области
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12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковым автомобилем в Холмогорском пайоне Архангельской области. Об этом журналистам рассказали в региональном главке МЧС.
«[Столкнулись] грузовой «КамАЗ», микроавтобус и легковой автомобиль... Погибли 12 человек», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Есть ли пострадавшие, не уточняется. Из-за аварии на месте временно перекрыли несколько полос.
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