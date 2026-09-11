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Опубликовано 11 сентября, 12:13

Две из пяти полос встали после столкновения нескольких машин на 37-м км МКАД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две из пяти полос заняты после столкновения нескольких автомобилей на внутренней стороне 37-го километра МКАД. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Авария произошла в районе съезда № 37. Движение на этом участке кольцевой автодороги затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

На месте находятся городские оперативные службы. Обстоятельства ДТП и сведения о возможных пострадавших уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровском крае перевернулся школьный автобус, в котором находились 12 детей и двое учителей. Медицинская помощь потребовалась 13-летнему подростку, его доставили в больницу с ушибами. Предварительной причиной аварии назвали разрыв шины, по факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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Юрий Лысенко
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