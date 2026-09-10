Разрыв шины стал причиной опрокидывания автобуса с детьми в Хабаровском крае

Разрыв шины мог привести к аварии со школьным автобусом в Хабаровском крае, в результате которого пострадал один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

ПАЗ с учениками съехал с дороги и перевернулся возле посёлка Мухен. В момент происшествия в салоне находились 12 школьников и два учителя. Медицинская помощь понадобилась 13-летнему подростку. Ребёнка с ушибами доставили в больницу.

Предварительно, причиной аварии могла стать неисправность колеса — рассматривается версия с разрывом шины. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточнил следком Хабаровского края и ЕАО.