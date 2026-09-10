Школьный автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края недалеко от посёлка Сидима произошло ДТП с участием школьного автобуса, который перевозил детей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

В салоне находилось 15 человек: 12 детей, двое преподавателей и водитель. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв шины. Один ребёнок 2013 года рождения получил ушибы, был оперативно доставлен в лечебное учреждение и осмотрен врачами. Сейчас он уже дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«К счастью, трагедии удалось избежать. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Демешин.

Губернатор отметил, что автобус проходил технический осмотр в августе этого года, однако этого оказалось недостаточно. Он поручил профильным ведомствам провести тщательную проверку всех обстоятельств случившегося, чтобы установить причину технического сбоя и выяснить, соблюдались ли регламенты безопасности при перевозке детей.

«Безопасность наших школьников — безусловный приоритет. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре на трассе М-11 «Нева» под Петербургом произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Восьмилетний ребёнок, находившийся в Kia, был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. По факту аварии возбудили уголовное дело, водителя грузовика задержали.