В Ингушетии водитель без прав насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП

В Малгобекском районе Ингушетии 23-летний водитель оказался под следствием после смертельного наезда на подростка. Мужчина, лишённый права управления автомобилем, после ДТП уехал, однако вскоре был задержан полицейскими. Об этом сообщили в МВД РФ по региону.

Авария произошла вечером 8 сентября на дороге в районе сельского поселения Пседах. За рулём ВАЗ-21099 находился местный житель, который двигался со стороны Малгобека. На проезжей части вне перехода он сбил 16-летнего пешехода. От удара подростка отбросило на дорогу, где он получил тяжёлую травму головы, ударившись о бордюр. Пострадавшего доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, но спасти его не удалось.

Сам автомобилист после случившегося скрылся. Правоохранители установили его местонахождение и задержали. Как уточнили в МВД, мужчина ранее был лишён водительских прав. Также выяснилось, что машина не была застрахована по ОСАГО. За управление автомобилем после лишения прав и отсутствие страховки на водителя составили административные материалы.

Следственный отдел по Малгобеку возбудил уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека, если водитель оставил место аварии и при этом не имел права управлять транспортом.

Следствие собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время подозреваемому планируют предъявить обвинение, после чего суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу.

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