Смертельный плейлист: Какая музыка за рулём мгновенно отключает мозг и ведёт прямо к ДТП
Невролог Аникина связала прослушивание быстрого ритма с потерей концентрации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Выбор аудиосопровождения во время управления автомобилем напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Динамичные треки способны спровоцировать сильное нервное напряжение и рассеять внимание автомобилиста. По информации невролога, кандидата медицинских наук Марины Аникиной, агрессивное звучание запускает выработку гормона стресса.
«Одновременно достаточно быстро расходуется норадреналин, необходимый для поддержания внимания во время движения», — пояснила она в разговоре с 360.ru.
Дефицит этих ресурсов лишает человека способности мгновенно считывать опасности на трассе.
«Может возникать ситуация, когда происходит очень быстрое отвлечение или буквально выпадение из фокуса внимания. Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора», — рассказала специалист.
Крайности в виде медленных и медитативных мелодий таят не меньшую угрозу. Убаюкивающий фон снижает бдительность, притупляет рефлексы и провоцирует сонливость, если автомобилист изначально был утомлен.
Наиболее безопасным решением для поездок специалист считает песни со сдержанным ритмом и разборчивыми словами. Отдельно медик порекомендовала контролировать громкость звука в салоне, поскольку избыточный шум расшатывает эмоциональное равновесие и лишает контроля над дорожной ситуацией.
Напомним, популярный хит Эда Ширана «Shape of You» оказался на первом месте в списке самых опасных песен для водителей. Композиция набрала 192 удара в минуту — больше, чем любой другой трек в исследованной выборке.
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