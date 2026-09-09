Смертельный плейлист: Какая музыка за рулём мгновенно отключает мозг и ведёт прямо к ДТП

Выбор аудиосопровождения во время управления автомобилем напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Динамичные треки способны спровоцировать сильное нервное напряжение и рассеять внимание автомобилиста. По информации невролога, кандидата медицинских наук Марины Аникиной, агрессивное звучание запускает выработку гормона стресса.

«Одновременно достаточно быстро расходуется норадреналин, необходимый для поддержания внимания во время движения», — пояснила она в разговоре с 360.ru.

Дефицит этих ресурсов лишает человека способности мгновенно считывать опасности на трассе.

«Может возникать ситуация, когда происходит очень быстрое отвлечение или буквально выпадение из фокуса внимания. Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора», — рассказала специалист.

Крайности в виде медленных и медитативных мелодий таят не меньшую угрозу. Убаюкивающий фон снижает бдительность, притупляет рефлексы и провоцирует сонливость, если автомобилист изначально был утомлен.

Наиболее безопасным решением для поездок специалист считает песни со сдержанным ритмом и разборчивыми словами. Отдельно медик порекомендовала контролировать громкость звука в салоне, поскольку избыточный шум расшатывает эмоциональное равновесие и лишает контроля над дорожной ситуацией.

Напомним, популярный хит Эда Ширана «Shape of You» оказался на первом месте в списке самых опасных песен для водителей. Композиция набрала 192 удара в минуту — больше, чем любой другой трек в исследованной выборке.