«Shape of You» Эда Ширана возглавила список самых опасных песен для водителей

Популярный хит Эда Ширана «Shape of You» оказался на первом месте в списке самых опасных песен для водителей. Композиция набрала 192 удара в минуту — больше, чем любой другой трек в исследованной выборке. Об этом пишет Vice, ссылаясь на анализ американской юридической фирмы Trujillo Gonzalez Law Firm.

В первую пятёрку также вошли: «Wonderwall» — Oasis — 173 удара в минуту;

«STAY» — The Kid LAROI и Джастин Бибер — 169 ударов в минуту;

«Rebel Yell» — Билли Айдол — 166 ударов в минуту;

«One Way or Another» — Blondie — 162 удара в минуту.

Остальные позиции заняли «Happy» Фаррелла Уильямса, «Hey Ya!» OutKast, «Don’t Stop Me Now» Queen, «Mr. Brightside» The Killers и «Locked Out of Heaven» Бруно Марса.

Специалисты проанализировали 30 популярных плейлистов Spotify для поездок и вождения, отобрали 50 песен, которые встречались там чаще всего, а затем сравнили их по темпу. Авторы анализа ссылаются на исследования, согласно которым музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с увеличением скорости движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулём. Однако сама работа не доказывает, что конкретная песня непосредственно приводит к аварии.

При этом исследователи обращали внимание не только на скорость композиций. Например, «Happy» получила показатель танцевальности 95%, а песни Бруно Марса и OutKast — 92% и 91% соответственно. Авторы анализа рекомендуют для поездок выбирать музыку в диапазоне примерно от 60 до 100 ударов в минуту. Слишком быстрый ритм, по их версии, может повышать возбуждение и незаметно влиять на манеру вождения.

А вот недавно Life.ru рассказывал о другом исследовании, связанном с музыкой за рулём. Учёные выяснили, что выход популярных музыкальных альбомов может быть связан с ростом числа смертельных ДТП: в дни громких релизов количество фатальных аварий в США увеличивалось в среднем на 15,1%. Исследователи объяснили это в том числе тем, что водители отвлекаются на смартфоны во время поиска новых треков, а незнакомая и энергичная музыка дополнительно повышает когнитивную нагрузку.