На Мальте танцовщица погибла в ДТП, пытаясь достать телефон из-под сиденья авто

18-летняя танцовщица Келли Каруана погибла в ДТП на Мальте. Авария произошла в городе Корми, когда девушка пыталась достать телефон из-под сиденья автомобиля. Об этом сообщает Need To Know.

Каруана находилась на пассажирском сиденье и ехала вместе с приятелем. Во время поездки она уронила телефон и наклонилась, чтобы поднять его.

В этот момент водитель потерял управление и врезался в препятствие. При ударе сработала подушка безопасности, которая находилась прямо перед лицом девушки.

Каруана получила тяжёлые травмы. Врачи девять дней пытались спасти её, однако девушка умерла. Медики связали наиболее серьёзные повреждения именно со срабатыванием подушки безопасности.

Водитель автомобиля также получил травмы и попал в больницу. Других подробностей о его состоянии не приводится.

Келли Каруана занималась танцами с восьми лет. Она входила в состав труппы Lookstar Dancers Tarxien, которая участвует в карнавальных мероприятиях на Мальте.

Ранее в Ярославле в ДТП погиб 41-летний экскаваторщик Евгений Б., известный по роликам в социальных сетях. Мужчина много лет работал на крупных объектах в районах вечной мерзлоты и попадал в видео, которые снимали его коллеги. По делу об аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. У погибшего остались жена и 19-летняя дочь.