Погибший в ДТП с «Мерседесом» в Ярославле оказался звездой соцсетей

Погибшим в резонансном ДТП с «Мерседесом» в Ярославле оказался 41-летний экскаваторщик-виртуоз Евгений Б., рассказали RG.ru знакомые мужчины. Он долгие годы работал на стратегических объектах в условиях вечной мерзлоты и не раз попадал в популярные ролики, которые снимали его коллеги.

По словам друзей, сам он не стремился к популярности. Знакомые вспоминают Евгения как добрейшего человека.

Против 18-летнего виновника аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование трагедии под личный контроль. У погибшего остались супруга и 19-летняя дочь.

Напомним, утром 5 сентября в Ярославле 18-летний водитель Mercedes, не имевший прав, пытался скрыться от сотрудников ДПС. Во время погони он протаранил остановку и сбил группу людей. Погиб Евгений Б., ещё два человека госпитализированы.