18-летний гонщик на Mercedes сбил пешеходов на остановке, угоняя от ДПС

Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля Mercedes на остановку и группу людей в Ярославле, сообщили в региональном УМВД. В результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы.

По данным полиции, утром 5 сентября 18-летний водитель иномарки, не имевший прав, попытался скрыться от сотрудников ДПС. Во время погони он въехал в остановочный комплекс и сбил пешеходов. Погиб мужчина 1985 года рождения.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД лицом без прав, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о задержании водителя.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика Howo, столкнувшегося с пассажирским микроавтобусом №509 на трассе в Тогучинском районе 5 сентября, задержан и взят под стражу. В результате ДТП погиб водитель маршрутки, шесть пассажиров (включая двоих детей) госпитализированы, всего пострадало 12 человек; возбуждены два уголовных дела.