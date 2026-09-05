Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП в Новосибирской области

Водителя грузовика, столкнувшегося с пассажирским микроавтобусом в Новосибирской области, задержали, сообщили в ГУ МВД по области. Мужчину взяли под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Авария произошла 5 сентября на 45-м километре трассы К-19р в Тогучинском районе. Большегруз Howo столкнулся с маршруткой № 509, следовавшей по маршруту «Новосибирский автовокзал-Главный — р.п. Горный».

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. Шесть пассажиров, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили в МВД. Всего прокуратура сообщала о 12 пострадавших. Возбуждены два уголовных дела — о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.