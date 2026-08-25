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25 августа, 11:54

Фитнес-блогер Анна Лопатина, известная как АняПрокачай, погибла в ДТП в Кузбассе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фитнес-блогер Анна Лопатина, более известная как АняПрокачай, погибла в крупном ДТП в Кузбассе. Девушке было 29 лет, у неё остались трое детей, сообщает RG.ru.

Анну знали как специалиста по восстановлению формы: под руководством блогерши преобразились более 100 девушек, Несколько лет назад Лопатина дошла до финала второго сезона международного проекта SuperWoman.

Прощание с блогером пройдёт 27 августа в Кемерове. Ученики и коллеги Анны организовали сбор средств для помощи её семье.

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Ранее в Москве в ДТП погибла 51-летняя мотоблогерша, попавшая под КамАЗ. Мотоцикл оказался в слепой зоне грузовика, женщина скончалась на месте от полученных травм.

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Борис Эльфанд
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