Фитнес-блогер Анна Лопатина, известная как АняПрокачай, погибла в ДТП в Кузбассе

Фитнес-блогер Анна Лопатина, более известная как АняПрокачай, погибла в крупном ДТП в Кузбассе. Девушке было 29 лет, у неё остались трое детей, сообщает RG.ru.

Анну знали как специалиста по восстановлению формы: под руководством блогерши преобразились более 100 девушек, Несколько лет назад Лопатина дошла до финала второго сезона международного проекта SuperWoman.

Прощание с блогером пройдёт 27 августа в Кемерове. Ученики и коллеги Анны организовали сбор средств для помощи её семье.

Ранее в Москве в ДТП погибла 51-летняя мотоблогерша, попавшая под КамАЗ. Мотоцикл оказался в слепой зоне грузовика, женщина скончалась на месте от полученных травм.