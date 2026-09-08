Ребёнок пострадал в ДТП с фурой на трассе М-11 под Петербургом

На 674-м километре трассы М-11 «Нева» грузовик MAN TGX врезался в Kia K5, остановившуюся на обочине из-за технической неисправности. В результате аварии пострадал восьмилетний пассажир легковушки — ребёнка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, сообщила «Петербургская полиция».

Видео © Telegram/Петербургская полиция

ДТП произошло вечером 7 сентября. По предварительным данным, 71-летний водитель Kia остановился после того, как у автомобиля спустило колесо. В этот момент в машину въехал большегруз. После столкновения ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается.

В 2026 году обоих водителей уже неоднократно привлекали к административной ответственности. На счету пожилого автомобилиста 52 штрафа, у водителя MAN — десять.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя грузовика задержали.

Трасса М-11 «Нева» уже не раз становилась местом серьёзных аварий с участием детей. В августе в Новгородской области после столкновения автомобиля с барьерным ограждением погибли двое несовершеннолетних, ещё несколько пассажиров доставили в больницу.