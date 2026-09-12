Два уголовных дела возбудили после ДТП с микроавтобусом под Архангельском

Следователи возбудили два уголовных дела после смертельной аварии с рейсовым автобусом на федеральной трассе М-8 в Архангельской области. Одно из них связано с оказанием небезопасных услуг, второе — с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Дела возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ и части 5 статьи 264 УК РФ. Следствие проверит обстоятельства столкновения и установит причины аварии, сообщили в СК..

ДТП с автобусом под Архангельском. Видео © Telegram / Следком

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов. Столкнулись пассажирский микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль с прицепом. Микроавтобус ехал из Северодвинска в сторону посёлка Березник.

Как ранее писал Life.ru, авария унесла жизни 13 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних. Ещё семь человек получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.