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Регион
Опубликовано 11 сентября, 20:49

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Архангельском выросло до 13

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

Число погибших при столкновении микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля в Архангельской области увеличилось до 13. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в региональном Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты в «Максе».

Предварительно, столкновение произошло во время обгона. Микроавтобус обгонял легковушку и столкнулся с лесовозом, который двигался навстречу.

После удара автомобили оказались в кювете. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

«В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние», — говорится в заявлении ведомства.

Общее число пострадавших уточняется. Данных о возрасте погибших детей в сообщении нет.

Два десятка человек пострадали в ДТП с маршруткой и лесовозом под Архангельском
Два десятка человек пострадали в ДТП с маршруткой и лесовозом под Архангельском

Ранее Life.ru сообщал, что на место аварии направили следователей и криминалистов. В региональном управлении СК заявили об установлении причин и обстоятельств столкновения. На момент публикации решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей о крупных авариях и происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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