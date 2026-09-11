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Опубликовано 11 сентября, 19:40

СК выясняет обстоятельства гибели 12 человек в ДТП под Архангельском

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

В Архангельской области на место столкновения микроавтобуса и лесовоза направили следователей и криминалистов. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным агентства, в аварии погибли 12 человек, ещё восемь пострадали.

В состав следственно-оперативной группы вошли сотрудники регионального следственного управления. В ведомстве сообщили, что группа выехала незамедлительно.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

12 человек погибли в массовом ДТП с микроавтобусом в Архангельской области
12 человек погибли в массовом ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

Ранее сообщалось, что в ДТП в Архангельской области погибли 12 человек, включая ребёнка, ещё восемь получили травмы. В областном Минздраве уточнили, что пятеро выживших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в крайне тяжёлом. Авария произошла около 19:40 мск на 1180-м километре трассы, на границе Холмогорского и Приморского округов.

Больше новостей о крупных авариях и происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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