СК выясняет обстоятельства гибели 12 человек в ДТП под Архангельском

В Архангельской области на место столкновения микроавтобуса и лесовоза направили следователей и криминалистов. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным агентства, в аварии погибли 12 человек, ещё восемь пострадали.

В состав следственно-оперативной группы вошли сотрудники регионального следственного управления. В ведомстве сообщили, что группа выехала незамедлительно.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Архангельской области погибли 12 человек, включая ребёнка, ещё восемь получили травмы. В областном Минздраве уточнили, что пятеро выживших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в крайне тяжёлом. Авария произошла около 19:40 мск на 1180-м километре трассы, на границе Холмогорского и Приморского округов.