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Регион
Опубликовано 11 сентября, 23:05

В Архангельской области 12 сентября объявили траур по погибшим в ДТП

Обложка © Telegram / Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Обложка © Telegram / Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

В Архангельской области 12 сентября объявили днём траура по погибшим в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

«Подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в страшной аварии на трассе М8 «Холмогоры», написал глава региона в Telegram.

В этот день в Архангельской области приспустят государственные флаги. В регионе также отменят развлекательные мероприятия. Цыбульский выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что жители области разделяют их боль.

Два уголовных дела возбудили после ДТП с микроавтобусом под Архангельском
Два уголовных дела возбудили после ДТП с микроавтобусом под Архангельском

Как писал Life.ru, на трассе М-8 произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля с прицепом. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Погибли 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё восемь человек получили травмы.

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Лия Мурадьян
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