В Архангельской области 12 сентября объявили траур по погибшим в ДТП

В Архангельской области 12 сентября объявили днём траура по погибшим в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

«Подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в страшной аварии на трассе М8 «Холмогоры», — написал глава региона в Telegram.

В этот день в Архангельской области приспустят государственные флаги. В регионе также отменят развлекательные мероприятия. Цыбульский выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что жители области разделяют их боль.

Как писал Life.ru, на трассе М-8 произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля с прицепом. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Погибли 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё восемь человек получили травмы.