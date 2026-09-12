Жертвами ДТП с автобусом и лесовозом под Архангельском стали четверо детей

Четверо детей погибли в массовом ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза на трассе М-8 в Архангельской области. Возраст жертв — 6, 11, 15 и 16 лет. Такие уточнённые данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего авария унесла жизни 13 человек. Изначально говорилось о трёх скончавшихся детях. Среди погибших также — водители микроавтобуса и грузовика, а также 11 пассажиров. Ещё восемь человек были доставлены в больницы, добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 11 сентября в Архангельской области микроавтобус обгонял легковушку и столкнулся с лесовозом, который двигался навстречу. Автомобили опрокинулись в кювет. Следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них связано с оказанием небезопасных услуг, второе — с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Авария унесла жизни 13 человек.