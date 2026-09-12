На трассе «Вилюй» Lexus вылетел на встречку и столкнулся с фурой, двое погибли

В Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Братска.

Авария случилась 12 сентября около 6:30 на 284-м километре трассы А-331 «Вилюй», неподалёку от поворота на посёлок Зяба. По предварительным данным, Lexus RX350 вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом.

В Иркутской области при лобовом ДТП погибли два человек. Видео © VK/Госавтоинспекция Иркутской области

42-летний водитель кроссовера и его 43-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой. 31-летнему водителю грузовика оказана медицинская помощь. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Архангельской области произошло страшное ДТП, в котором погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних, водителя грузовика, водителя микроавтобуса и восемь пассажиров. Ещё восемь человек госпитализированы. После аварии организовали реверсивное движение и объезд, а к 04:00 12 сентября движение полностью восстановили.