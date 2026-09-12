Аварийный день: Когда на российских дорогах происходит больше всего ДТП

Больше всего ДТП в России происходит по пятницам, а наиболее аварийным временем суток оказался промежуток с 17:00 до 18:00. Это следует из материалов Госавтоинспекции за январь — июль 2026 года, которые проанализировало РИА «Новости».

Всего за семь месяцев в стране зарегистрировали более 67 тысяч аварий. На пятницы пришлись 10,45 тысячи ДТП — на 1,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. Самым спокойным днём недели оказалось воскресенье: за отчётный период произошло 8,75 тысячи аварий. Это на 3,9% ниже прошлогоднего показателя и примерно на 1,7 тысячи меньше, чем по пятницам.

По понедельникам зафиксировали почти 9,6 тысячи ДТП, по вторникам — более 9,3 тысячи, а по средам — около 9,4 тысячи. На четверги и субботы пришлось примерно по 9,8 тысячи происшествий. Наиболее опасным временем на дорогах стал вечерний час с 17:00 до 18:00 — за этот промежуток зарегистрировали 4877 аварий. Реже всего ДТП происходили между четырьмя и пятью часами утра.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по данным московского ЦОДД, осенью автомобилисты попадали в аварии заметно чаще, чем зимой. Самым безопасным днём недели в исследовании также оказалось воскресенье.