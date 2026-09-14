Семьи жертв страшного ДТП под Архангельском получат по миллиону рублей
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Семьям жертв массовой аварии в Архангельской области выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего. О предоставлении единовременной помощи сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Выплаты получат родственники погибших пассажиров микроавтобуса, а также семья водителя грузового автомобиля. Пострадавшим в ДТП пассажирам власти региона выделят по 500 тысяч рублей.
Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов. Столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Жертвами аварии стали 13 человек. Ещё восемь получили травмы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в числе 13 погибших в результате крупной аварии на трассе М-8 под Архангельском оказалась врач клинической лабораторной диагностики из Северодвинска Дарья Рудная.
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