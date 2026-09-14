Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 11:36

Семьи жертв страшного ДТП под Архангельском получат по миллиону рублей

Обложка © МЧС Архангельской области

Обложка © МЧС Архангельской области

Семьям жертв массовой аварии в Архангельской области выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего. О предоставлении единовременной помощи сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Выплаты получат родственники погибших пассажиров микроавтобуса, а также семья водителя грузового автомобиля. Пострадавшим в ДТП пассажирам власти региона выделят по 500 тысяч рублей.

Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов. Столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Жертвами аварии стали 13 человек. Ещё восемь получили травмы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Студентка колледжа САФУ погибла в массовом ДТП под Архангельском
Студентка колледжа САФУ погибла в массовом ДТП под Архангельском

Ранее сообщалось, что в числе 13 погибших в результате крупной аварии на трассе М-8 под Архангельском оказалась врач клинической лабораторной диагностики из Северодвинска Дарья Рудная.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar