Семьи жертв страшного ДТП под Архангельском получат по миллиону рублей

Семьям жертв массовой аварии в Архангельской области выплатят по миллиону рублей на каждого погибшего. О предоставлении единовременной помощи сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Выплаты получат родственники погибших пассажиров микроавтобуса, а также семья водителя грузового автомобиля. Пострадавшим в ДТП пассажирам власти региона выделят по 500 тысяч рублей.

Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов. Столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Жертвами аварии стали 13 человек. Ещё восемь получили травмы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.